VIDEO//Politisti de frontiera din Brodina si politisti din Vicovu de Sus au reusit sa confiste tigari de contrabanda de peste 144.000 de lei dupa o urmarire in trafic

Politisti din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina, in cooperare cu lucratori din cadrul Politiei Vicovu de Sus au reusit, luni, confiscarea a peste 12.000 de pachete cu tigari de provenienta extracomunitara. Intreaga cantitate - in valoare de peste 144.000 lei - a fost ridicata in vederea confiscarii, iar un autoturism in valoare de 15.000 lei folosit in activitatea infractionala a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.