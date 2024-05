Viitorul suna bine pentru tinerii din Moldova!

Gura Humorului a gazduit in week-end unul dintre cele mai complexe si dinamice evenimente dedicate tinerilor din zona Moldovei, Tabara RYLA Med+ Moldova - Rotary Youth Leadership Awards. Evenimentul, organizat de Rotary Club Suceava Cetate sub coordonarea lui DGN Andrei R. Botez, a reunit aproape 60 de tineri cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani. Scopul taberei a fost de a dezvolta abilitatile de leadership ale participantilor si de a-i implica activ in proiecte comunitare.In prima parte a ... citește toată știrea