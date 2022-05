> Elevii suceveni sunt invitati sa participe la o noua editie a expozitiei-concurs > Tema din acest an este "Povestea lemnului mestesugit"Serviciul Etnografie din cadrul Muzeului National al Bucovinei anunta ca organizeaza, la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, cea de a XXVI-a editie a expozitiei concurs de desene "Vis de copil in casa bunicilor".Tema din acest an este "Povestea lemnului mestesugit".Se pot inscrie elevi cu varste cuprinse intre 7 - 16 ani, din toate scolile municipiului ... citeste toata stirea