Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a condus, miercuri, o sedinta de lucru cu reprezentanti ai Inspectoratului Judetean in Constructii (ISC) si ai structurii juridice din cadrul Institutiei Prefectului.Discutiile au vizat controalele inspectorilor ISC avand ca obiect verificarea respectarii legislatiei in avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism, dificultatile intampinate si parcursul de control propus si asumat de Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC).Prefectul Alexandru ... citeste toata stirea