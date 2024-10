Vom merge mai departe cu cei care sunt barbati si raman in picioare

...Celor care se inclina precum salcia le vom spune "La revedere!"Presedintele Organizatiei Municipale PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a transmis in cadrul intalnirii de duminica dupa-amiaza cu membrii organizatiei ca stie ca in judet PSD pune presiune pe primarii liberali, dar ca vor ramane in partid doar cei care nu se vor inclina precum salcea si vor ramane demni, in picioare, in ciuda amenintarilor."Sa nu lasam cizma PSD-ista sa se puna pe gatul vostru, al nostru. Traim intr-un stat ... citește toată știrea