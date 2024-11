Vom putea spune ca am dezvoltat satul romanesc cand toate localitatile din mediul rural vor avea drumuri bune, apa, canalizare si gaz

Dezvoltarea satului romanesc si reducerea decalajelor dintre comunitatile locale reprezinta una dintre principalele prioritati ale guvernarii PSD in urmatorii patru ani, a declarat Cristian Sologon, candidat PSD la Senat."Asa cum aratam si in Programul de guvernare 2025 - 2028, reducerea decalajelor dintre mediul rural si cel urban are ca baza de pornire trei elemente definitorii pentru o societate civilizata: educatia, domeniul sanatatii si infrastructura" a explicat candidatul ... citește toată știrea