Vom sustine un social-democrat

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Soldan, presedinte ales al Consiliului Judetean Suceava, a declarat, vineri, la Sambata de Sus, unde s-a intrunit conducerea PSD, ca la alegerile prezidentiale PSD va avea propriul candidat."Nu se poate sa nu avem candidat, pentru ca am castigat alegerile detasat. Am castigat alegerile locale. Am incredere in actuala conducere ca va lua decizia cea mai buna. Cu siguranta, in perioada urmatoare vom anunta si candidatul pentru alegerile prezidentiale" a