Vor fi efectuate lucrari pentru fluidizarea traficului generat de deschiderea PTF Vicovu de Sus - Crasna

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la Vicovu de Sus, ca vor fi efectuate mai multe lucrari pentru fluidizarea traficului rutier generat de deschiderea Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus - Crasna."Am participat astazi (joi - n.n.) la un eveniment foarte important pentru noi toti - este vorba despre un angajament pe care l-am asumat impreuna cu premierul Ucrainei in aprilie, cand am fost in vizita la Kiev, si, iata, am reusit ca primul punct de trecere a frontierei sa fie