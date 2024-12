Votam ordinea de zi pentru dezvoltarea judetului, dar niciodata nu vom vota o ordine de noapte!

Consilierul judetean PNL Tudor Placinta a declarat, vineri, dupa sedinta extraordinara a CJ Suceava, in care toate proiectele propuse dezbaterii au fost aprobate cu unanimitate, ca a fost "o sedinta cu adevarat extraordinara" si ca, in calitatea sa de consilier judetean cu experienta si care nu a facut niciodata politica la masa CJ Suceava, ci doar administratie, a recomandat presedintelui CJ Suceava, Gheorghe Soldan, sa trateze consilierii judeteni PNL si in afara salii cu acelasi respect cu ... citește toată știrea