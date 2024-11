Votul de la 1 decembrie trebuie sa respinga austeritatea dorita de liderii Dreptei in 2025

O guvernare de dreapta ar putea face din 2025 anul austeritatii in Romania. Ilie Bolojan, noul presedinte PNL, a afirmat public, in repetate randuri, ca exista un obiectiv major al Planului sau de Austeritate."Ne indreptam fie spre o revizuire a salariilor in sistemul bugetar, fie spre o potentiala reducere a numarului de bugetari. (...) Analizand fiecare institutie, cred ca reducerea de personal excedentar ar fi o solutie" este doar una dintre declaratiile lui Bolojan facute pe acest subiect. ... citește toată știrea