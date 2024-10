Vreau sa lasam orgoliile politice la usa si sa muncim, pentru ca avem un judet de dezvoltat

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Soldan, a fost investit in functie, ieri in prezenta premierului Romaniei, Marcel Ciolacu."Este un moment onorant pentru mine si echipa PSD" a declarat Soldan dupa investire si a multumit colegilor primari care i-au acordat ajutorul in campania electorala, conducerii PSD Suceava, ca a crezut in el si ca i-a fost alaturi.Totodata, el a multumit locuitorilor judetului Suceava care l-au votat si au avut incredere in el si a promis ca ii va ... citește toată știrea