"Vrem sa fim lemnari, nu capsunari!"

Cateva sute de angajati ai fabricii de panouri din lemn de la Siret au protestat, ieri, in fata sediului fabricii, solicitand ca fabrica sa nu fie inchisa, iar ei sa-si continue activitatea."Vrem sa muncim in Siret!", "Nu inchideti fabrica!" "De ce nu ne lasati sa traim?" sau "Salvatorii padurilor, groparii fabricilor!" au fost intre sloganurile scandate de protestatari.Acestia au mers si in mars pe strazi ale orasului Siret scandand ca "industria lemnului nu este o crima" si ca ei vor sa ... citeste toata stirea