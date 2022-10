Wizz Air anunta ca recruteaza personal pentru noua sa baza din Suceava. Compania aeriana va livra doua aeronave catre cea mai noua baza din Suceava si va incepe sa opereze cinci rute suplimentare, angajand candidati din zonele invecinate

Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida crestere si cea mai sustenabila din Europa, a anuntat, joi, ca va gazdui alte 17 evenimente de recrutare in octombrie si noiembrie, in noua orase, inclusiv la noua sa baza din Suceava, intampinand pe oricine doreste sa lucreze pentru una dintre companiile aeriene care raman puternice si stabile, chiar si in acest context economic nesigur. Evenimentele sunt deschise pentru aspirantii din toata tara care sunt dornici sa inceapa sau sa continue sa-si ... citeste toata stirea