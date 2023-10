De sambata, 28 octombrie, Wizz Air si-a inchis in mod oficial baza aeriana de la Suceava, renuntand astfel la zborurile catre Larnaca, Eindhoven, Bruxelles Charleroi, Paris Beauvais, Venetia Treviso si Bologna .In orarul de zbor al companiei Wizz Air de la Suceava au fost pastrate cursele aeriene spre Londra Luton, Roma, Milano Malpensa, Dortmund si Memmingen. Zborurile spre Dortmund, in Germania, vor fi operate incepand cu data de 15 decembrie 2023, pana atunci fiind introdusa o noua cursa ... citeste toata stirea