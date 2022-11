WRS si trupa Distinct vor concerta la Balul Bobocilor de la USV

Balul Bobocilor de la Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava va fi organizat in acest an in data de 8 decembrie. Invitati vor fi WRS, finalistul Romaniei la Eurovision, editia 2022, si trupa Distinct.Asociatia Studentilor din Universitatea Suceava (ASUS), alaturi de Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava si de Casa de Cultura a Studentilor anunta ca organizeaza Balul Bobocilor USV joi, 8 decembrie, incepand cu ora 17:00, la Teatrul Municipal "Matei Visniec".Aflam ca, protagonistii ... citeste toata stirea