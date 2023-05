> Acestia au dispus confiscarea a 28,3 kg de carne de porc, carne de pasare, produse din carne, produse lactate, cat si a 24 de ouaIntre 28 aprilie - 1 mai, in vederea prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (DSVSA) Suceava a organizat si desfasurat 84 de controale.Directorul executiv adjunct dr. Danut Corneanu informeaza ca, in perioada minivacantei de 1 Mai, 47 de verificari au fost efectuate in unitati de alimentatie ... citeste toata stirea