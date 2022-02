Zece kilograme de canabis gasite in masina unui tanar din Suceava. Cum au intrat drogurile in tara

Un tanar de 22 de ani din municipiul Siret, judetul Suceava, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Cand politistii au pornit in urmarirea sa, avea in masina 10 kilograme de cannabis. Nu a oprit la semnalele politistilor. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava (BCCO), impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Suceava, au prins in flagrant delict o persoana banuita de trafic de droguri de risc.Oamenii legii il urmareau pe traficant de o ... citeste toata stirea