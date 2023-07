> La Falticeni, o bucata de tabla a cazut de pe un bloc, iar in Dorna Candrenilor, Vicovu de Sus si Darmanesti au fost incendii provocate de trasneteDispeceratul integrat ISU-SAJ Suceava a inregistrat marti, pana in jurul orei 21:00, 42 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 ca urmare unor incidente produse din cauza furtunii, dupa cum a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata.Incendii provocate de trasnet au fost semnalate in localitatile Dorna Candrenilor, Vicovu ... citeste toata stirea