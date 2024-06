Ziua Eroilor a fost marcata la Falticeni cu ceremonii comemorative

Joi, 13 iunie, in sfanta zi a Inaltarii Domnului, in municipiul Falticeni si in comunele din zona au avut loc ceremonii dedicate comemorarii eroilor romani. Aceste manifestari, desfasurate cu prilejul Zilei Eroilor, au fost organizate de Primaria Municipiului Falticeni in colaborare cu Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Petru Rares" Falticeni, Detasamentul de Pompieri Falticeni, Catedrala "Invierea Domnului" si Parohia Gradini.La Monumentul Eroilor din Piata "Nada Florilor", ridicat ... citește toată știrea