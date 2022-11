Ziua Mondiala de Lupta impotriva Diabetului Zaharat

> Prevenim complicatiile de maine, pentru pacientul de aziIn fiecare an, la 14 noiembrie este marcata Ziua Mondiala a Diabetului Zaharat. Aceasta zi are loc la nivel international, la initiativa Federatiei Internationale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizatiei Mondiale a Sanatatii si a fost propusa in 1991 ca raspuns la cresterea alarmanta a frecventei acestei boli, care afecteaza in prezent peste 260 de milioane de persoane in intreaga lume. Pentru anul 2022, activitatile de celebrare pe ... citeste toata stirea