Ziua Mondiala de Lupta impotriva Diabetului Zaharat, marcata prin actiuni dedicate preventiei si ingrijirii pacientilor

In data de 14 noiembrie a.c., Centrul Antidiabetic Judetean Suceava, sub coordonarea dr. Claudiu Cobuz, marcheaza Ziua Mondiala a Diabetului Zaharat, printr-o serie de actiuni dedicate constientizarii si preventiei acestei afectiuni.Tema globala a acestui an este "Sa vorbim despre bunastare pentru o viata mai buna cu diabet zaharat", avand ca scop cresterea accesului la ingrijire adecvata pentru a reduce riscul complicatiilor bolii.Potrivit unui comunicat de presa, la nivelul judetului ... citește toată știrea