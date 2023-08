Primaria Municipiului Suceava a receptionat Studiul de fezabilitate pentru "Zona de agrement Padurea - parc Sipote", a anutat ieri primarul Ion Lungu. Castigatoarea licitatiei este firma Aria 42 Studio Bucuresti.Din start, primarul Lungu a tinut sa puncteze ca, in conformitate cu Legea nr. 46 din 2008 a Codului silvic, in padurile-parc se pot face amenajari constand in alei din materiale ecologice si piste pentru biciclete, iluminat public, amplasarea de banci, puncte de informare, toalete ... citeste toata stirea