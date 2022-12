10 medalii pentru tenismenii falticeneni

Municipiul Brasov a gazduit, in perioada 3 - 4 decembrie, a VII-a editie a Turneului Campionilor Tenis 10 FRT & Tenis Teens, competitie organizata de Federatia Romana de Tenis. A fost cel mai asteptat eveniment al anului pentru toti tenismenii amatori cu varsta cuprinsa intre 5 si 17 ani, medaliati, in sezonul 2022, la turneele FRT Tenis 10 & Teens, mai ales ca s-a desfasurat in premiera la 13 categorii de joc, meciurile avand loc in doua baze sportive, Tenis Arena si Tenis Tour Office Gara. ... citeste toata stirea