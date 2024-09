35 de jucatori din toata tara la Cupa Egger Sportya Gold 2024

In perioada 11 - 15 septembrie, la Radauti, s-a desfasurat Turneul Cupa Egger, o competitie Sportya Gold, organizata de Bucovina Tennis Club Radauti. Intrecerea a reunit 35 de jucatori din toata tara, marcand un record de participare pentru municipiul Radauti. Fiind un numar atat de mare de jucatori, competitia, care initial trebuia sa se desfasoare in trei zile, s-a intins pe parcursul a 5 zile, timp in care s-au disputat peste 50 de meciuri. Turneul, organizat de Ciprian Onufrei, antrenorul ... citește toată știrea