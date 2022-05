A cazut cortina peste turneul regulat al judetului Suceava

Intrecerile din seriile a II-a si a III-a s-au terminat odata cu disputarea partidelor din runda a XIV-a a Ligii a V-a. Academica Galanesti si Dorna Vatra Dornei au castigat cele doua campionate fara prea multe emotii, urmand sa participe la play-off-ul in trei pentru promovarea in Liga a IV-a, unde va participa si campioana Seriei I, care se va alege in acest weekend dintre Sporting Poieni Solca si Bucovina Darmanesti. Intre cele doua formatii este o diferenta de un singur punct inaintea ... citeste toata stirea