CSU Suceava a ajuns la a cincea victorie consecutiva in Campionatul National de Tineret. Echipa antrenata de Vasile Boca a castigat, sambata, pe terenul formatiei Politehnica Timisoara, scor 29-37 (11-17). Victoria universitarilor in Banat este remarcabila, in conditiile in care gazdele au mizat pe 6 tineri de la prima echipa.CSU Suceava: Dragos Podovei (8 interventii), Stefan Leonte 7, Razvan ... citeste toata stirea