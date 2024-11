A incetat din viata legendarul antrenor Bela Karolyi

Legendarul antrenor roman de gimnastica artistica Bela Karolyi, care a condus-o pe Nadia Comaneci la aurul olim-pic in 1976, a incetat din viata, vineri, la varsta de 82 de ani, a anuntat, sambata, Federatia de Gimnastica din Statele Unite.Karolyi a fost antrenorul Nadiei Comaneci, o alta legenda a gimnasticii mondiale, pe care a ajutat-o sa castige titlurile olimpice in 1976, la Montreal, cu nota 10, dar si in 1980, la Moscova.Dupa ce a fugit in Statele Unite, in 1981, a ajutat-o pe ... citește toată știrea