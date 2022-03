S-a reluat si campionatul Ligii a V-a de fotbal in judetul Suceava, la finele saptamanii trecute. Pentru inceput au fost meciuri doar din Seria I, dar la sfarsitul acestei saptamani se vor disputa partide si in Seriile II si III.Echipele aflate pe primele doua pozitii in clasament au inregistrat victorii, Bucovina Darmanesti s-a impus la Bunesti cu 2-0, ... citeste toata stirea