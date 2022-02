A saptea editie a Campionatului de Futsal al Sucevei, la restart

Asociatia Judeteana de Fotbal Suceava va organiza, in aceasta iarna, Campionatul de futsal, ajuns deja la a saptea editie. Scopul competitiei este acela de mentine in forma echipele participante in ligile a IV-a si a V-a pe timpul pauzei competitionale dintre tur si retur. Competitia va fi compusa, ca si in anii trecuti, din patru turnee zonale.Primul turneu va avea loc la Gura Humorului, pe data de 6 februarie, cu participarea formatiilor Victoria Vatra Moldovitei, Sporting Poieni Solca, AS ... citeste toata stirea