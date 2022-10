A VII-a editie a Concursului Interjudetean de Orientare Turistica "Cupa Dumbrava Minunata"

Clubul Copiilor Falticeni, in parteneriat cu Primaria Falticeni, Inspectoratul Scolar Suceava, Directia Judeteana de Tineret si Sport, Federatia Romana de Orientare, Colegiul "Vasile Lovinescu" din Falticeni, a organizat, in perioada 21-23 octombrie a.c., doua concursuri de interes national si regional: Concursul national de ecologie si protectia mediului "O lume mai curata, o lume mai buna", editia a XIII-a, activitate inscrisa in CAEN pe 2022, si Concursul Interjudetean de Orientare Turistica ... citeste toata stirea