Academica Galanesti a castigat barajul in trei pentru promovarea in Liga a IV-a, in care s-a luptat cu celelalte doua castigatoare ale Ligii a V-a, Dorna Vatra Dornei (Seria a III-a) si Sporting Poieni Solca (Seria I). Formatia antrenata de Dumitru Sbiera a dispus, mai intai, cu scorul de 3-1 de CSM Dorna Vatra Dornei, dupa care a invins cu 2-1 pe Sporting Poieni Solca."I-am premiat pe cei de la ... citeste toata stirea