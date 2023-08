Intr-un meci de pregatire in vederea reluarii campionatului Ligii a III-a de fotbal, echipa ACS Foresta Suceava nu a reusit sa treaca de Stiinta Miroslava, in deplasare, ambele urmand sa evolueze si in sezonul 2023-2024, in Seria I.Desi au condus cu 1-0 gratie golului lui Chika, sucevenii antrenati de Dan Florin Croitoru, noul antrenor ... citeste toata stirea