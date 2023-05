> CSM Bucovina Radauti - ACS Foresta Suceava 1-0 (1-0)In cadrul etapei a V-a a play-off-ului Seriei I a Ligii a III-a la fotbal, sambata, 29 aprilie a.c., CSM Bucovina Radauti s-a impus clar, cu 1-0, pe teren propriu in fata principalei candidate la promovare ACS Foresta Suceava, singurul gol al partidei fiind inscris de Alexandru Aftanache in minutul 25, care a sutat fara probleme in poarta lui Niga. In urma acestui derbi al play-off-ului, ACS Foresta Suceava, antrenata de Dorin Goian, ... citeste toata stirea