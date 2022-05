Adevarat, fotbalul sucevean incotro?

> Adi PIRGARUDe vreo cativa ani buni, echipa de fotbal a Sucevei se chinuie sa promoveze in esalonul secund. La fiecare inceput de sezon competitional, se anunta cu emfaza ca formatia Sucevei ataca promovarea. Nu se cunoaste exact daca se stia, de fiecare data, ce presupune accesul in Liga a II-a, adica trecerea de la un format cu zece echipe, majoritatea din proximitate, la unul cu 20 de grupari, dar totul era in regula. Adevarul este ca, de fiecare data, 50% din program era rezolvat, adica ... citeste toata stirea