Al treilea derbi sucevean al sezonului, Somuz Falticeni - Soimii Gura Humorului

> Meciul din etapa a VI-a se va juca sambata, 5 octombrie, de la ora 15:00Etapa a VI-a a Seriei I a Ligii a III-a de fotbal programeaza al treilea derbi al judetului Suceava din acest debut de sezon competitional. Sambata, 5 octombrie, de la ora 15:00, fata in fata la Falticeni se vor afla formatia gazda Somuz si Soimii Gura Humorului. In primele doua dueluri al formatiilor sucevene, Bucovina Radauti ... citește toată știrea