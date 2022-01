Antrenorul sucevean Adrian Chirut a acceptat provocarea de a pregati o echipa din Liga Florilor

Unul dintre cei mai cunoscuti handbalisti suceveni, fiind si jucator si antrenor al formatiei bucovinene, este Adrian Chirut. Fostul antrenor al echipei CSU din Suceava, in prezent antrenor secund, a acceptat oferta de a antrena echipa feminina Gloria Buzau, clasata, deocamdata, pe locul al cincilea in Liga Florilor si detinatoare a Cupei si Supercupei Romaniei.Adrian Chirut a semnat un contract pe un an si jumatate si il inlocuieste pe experimentatul Aurelian Rosca la timona gruparii din ... citeste toata stirea