Argentina a cucerit al treilea titlu mondial !

Selectionata Argentinei a cucerit al treilea titlu mondial dupa ce a invins Franta cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in care scorul a fost egal, 3-3 (2-0, 2-2), la capatul prelungirilor, pe Lusail Stadium din Al Daayen.Echipa Albiceleste si-a trecut in palmares astfel al treilea sau titlu mondial, dupa cele obtinute in 1978 si 1986.Lionel Messi si-a indeplinit visul si a reusit sa castige Cupa Mondiala, incununandu-si astfel o ... citeste toata stirea