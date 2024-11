Asociatia Judeteana de Fotbal Suceava a stabilit programul turului II al fazei judetene

Asociatia Judeteana de Fotbal Suceava a stabilit programul turului II din faza judeteana a Cupei Romaniei.Cele opt meciuri in care sunt angrenate patru echipe de Liga a IV-a si douasprezece de Liga a V-a sunt programate pe 20-21 noiembrie, incepand cu ora 14:00, intr-o singura mansa eliminatorie, pe terenul primelor formatii.Cetatea 1932 Suceava, una dintre pretendentele la castigarea trofeului, debuteaza in competitie in deplasare, la Zvoristea.Programul meciurilor din turul II:Vointa ... citește toată știrea