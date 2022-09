Au fost stabilite meciurile din primul tur al Cupei Romaniei, faza judeteana

La o saptamana dupa startul Ligii a IV-a, pe data de 11 septembrie se vor disputa partidele din primul tur al Cupei Romaniei, faza judeteana, intr-o singura mansa.In runda inaugurala vor evolua cele 20 de formatii din Liga a V-a, meciurile urmand sa inceapa la ora 16:00.In turul al doilea, programat pe data de 19 octombrie, vor intra in competitie 10 echipe care activeaza in Liga a IV-a, urmand ca, in optimi, pe 16 noiembrie, sa apara pe tabloul de concurs si restul de 6 formatii ... citeste toata stirea