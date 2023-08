Comitetul de urgenta al FRF a aprobat miercuri, 9 august, cele 10 serii din editia 2023-2024 a Ligii a III-a. In Seria I a competitiei se regasesc, din nou, cele trei reprezentante ale judetului nostru, fiind vorba despre ACS Foresta Suceava, ACS Somuz Falticeni si CSM Bucovina Radauti. Favorita pentru promovarea in esalonul fotbalistic secund, pentru actualul sezon al Ligii a II-a, ACS Foresta Suceava nu a reusit sa treaca, la baraj, de Ceahlaul Piatra Neamt, sucevenii, antrenati in vara de ... citeste toata stirea