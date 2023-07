Lotul echipei de fotbal Foresta Suceava s-a reunit la inceputul saptamanii trecute la stadionul Areni, la primul antrenament fiind prezenti 13 jucatori.Sportivii s-au prezentat la prima sedinta de pregatire in vederea noului sezon competitional, desi situatia inca nu este clara in ceea ce priveste viitorul gruparii sucevene.Vicepresedintele demisionar al Forestei, Marian Bordeianu, a anuntat insa ca s-au facut pasi importanti in cadrul negocierilor pentru preluarea clubului de la cei care ... citeste toata stirea