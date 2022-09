Bafta pentru Foresta Suceava la tragerea la sorti !

Federatia Romana de Fotbal a stabilit tintarul meciurilor din turul al treilea al Cupei Romaniei. Foresta, singura reprezentanta a judetului ramasa pe tabloul de concurs, va evolua in deplasare, pe terenul nou pro-movatei in Liga a III-a Viitorul Darabani, miercuri, 14 septembrie, cu incepere de la ora 16:30. La trei zile distanta de la acest joc, cele doua formatii se vor intalni si in campionat, sambata, 17 septembrie, de la ora 17:00, pe stadionul "A-reni". Pana atunci, formatia antrenata de ... citeste toata stirea