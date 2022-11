"Bataie" pe puncte !

Lupta teribila pentru sefia Ligii a IV-a sucevene, primele trei clasate adunand acelasi numar de puncte, 30, in cele 13 runde scurse pana acum. Juniorul Suceava, care are un meci in plus disputat fata de celelalte doua contracandidate, a reusit cea mai categorica victorie a etapei, 6-1 cu ASA Rarau Campulung Moldovenesc. Un succes clar a repurtat si Viitorul Liteni, 4-1 cu Siretul Dolhasca, in vreme ce Somuzul Preutesti isi pastreaza invincibilitatea in ... citeste toata stirea