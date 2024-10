Bucovina Darmanesti, lider in Seria I

Bucovina Darmanesti a urcat pe primul loc in Seria I a Ligii a V-a, dupa ce a castigat pe terenul din Adancata, in fata celor de la Carpatic Suceava, cu scorul de 2-0, printr-o dubla semnata de Victorin Ciocoiu, in runda cu numarul 3, jucata la finele saptamanii trecute.Unirea Gramesti a realizat scorul etapei a III-a, 13-1, pe teren propriu, cu Bradul Vama, intr-o Serie a II-a in care Larix Dornisoara, Forest Patrauti si Academica Galanesti ocupa in ordine podiumul, toate trei cu maximum de ... citește toată știrea