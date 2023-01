Bucovina Radauti a mai facut o "victima" de calibru in amicale

Formatia Bucovina Radauti a reusit inca o victorie neasteptata in primele meciuri amicale din acest an. Dupa ce s-au impus in Copou, la sfarsitul saptamanii trecute, cu 4-2 in fata Politehnicii Iasi, radautenii au castigat si amicalul din deplasare cu FC Botosani.Bucovina Radauti a castigat categoric, cu 3-0, partida desfasurata pe Stadionul "Mecanex", in fata unei echipe botosanene din care au lipsit mai multi jucatori de baza. Oaspetii au deschis scorul la jumatatea primei reprize, prin ... citeste toata stirea