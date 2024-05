Bucovina Radauti a ratat calificarea in finala barajului de promovare in Liga a II-a, dupa ce a terminat la egalitate sambata 25 mai, pe teren propriu, in fata celor de la CSM Focsani, scor 1-1.Intrata pe gazon cu un dezavantaj de doua goluri dupa mansa tur, echipa antrenata de Ovidiu Murariu si Iulian Ionesi a deschis scorul in minutul 22, prin Iosif Netbai, care a marcat cu un sut din prima, de la 20 de metri, dupa o pasa primita de pe partea stanga.In fata a aproximativ 1.500 de ... citește toată știrea