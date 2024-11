Bucovina Radauti, in duel direct pentru un loc de play-off

> Meciul CSM Vaslui - Bucovina Radauti va avea loc maine, de la ora 14:00Runda a XII-a a Seriei I a Ligii a III-a de fotbal programeaza pentru Bucovina Radauti un meci extrem de important in tentativa gruparii radautene de a ajunge in play-off. Formatia suceveana va evolua maine, de la ora 14:00, pe terenul gruparii CSM Vaslui cu care se afla la egalitate de puncte in clasament.Partida ... citește toată știrea