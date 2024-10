Bucovina Radauti joaca pe terenul liderului Stiinta Miroslava

Dintre echipele sucevene din Seria I a Ligii a III-a de fotbal, in cadrul etapei a VIII-a, cea mai grea misiune o are Bucovina Radauti. Formatia radauteana va evolua pe terenul liderului la zi, Stiinta Miroslava, grupare care a marcat 27 de goluri in primele sapte runde!In prologul etapei, Soimii Gura Humorului va ... citește toată știrea