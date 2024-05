Bucovina Radauti, la primul esec din play-off

> Intr-un meci din etapa a VII-a, Bucovina Radauti - FC Bacau 1-3Bucovina Radauti a inregistrat primul esec din play-off-ul Seriei I a Ligii a III-a de fotbal in etapa intermediara, de la mijlocul acestei saptamani. Elevii antrenorului Ovidiu Murariu au cedat in fata celor de la FC Bacau chiar pe propriul teren.Pana au deschis bine ochii, radautenii erau condusi cu 3-0 in minutul 13, pentru oaspeti marcand suceveanul ... citește toată știrea