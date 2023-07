Bucovina Radauti este prima echipa suceveana care incepe pregatirile pentru viitorul sezon al Ligii a III-a, sub comanda unui nou staff tehnic format din antrenorul Ovidiu Murariu si team managerul Iulian Ionesi."O vom lua de la capat, in conditiile in care marea majoritate a jucatorilor din sezonul trecut au refuzat prelungirea contractelor. Sunt convins ca ne vom descurca pentru ca vor veni alti jucatori si echipa noastra va avea consistenta", a declarat ... citeste toata stirea